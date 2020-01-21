За год в Севастополе заложено более 500 га новых виноградников

Это самый высокий показатель начиная с 2015 года.
В Севастополе в прошлом году молодую лозу высадили на 533 гектарах, в 2018 году это показатель составлял около 161 гектара. Значительно увеличить площадь виноградников удалось за счёт мер господдержки. Только в 2019 году аграрии региона получили более 290 миллионов рублей компенсации.
Начиная с 2015 года сельхозпредприятия Севастополя заложили новые виноградники общей площадью 1537 гектаров.
Служба информации «Вести – Севастополь»
Источник: Вести.Севастополь