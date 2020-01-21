За год в Севастополе заложено более 500 га новых виноградников

21 января 2020     20
За год в Севастополе заложено более 500 га новых виноградников

Это самый высокий показатель начиная с 2015 года.

В Севастополе в прошлом году молодую лозу высадили на 533 гектарах, в 2018 году это показатель составлял около 161 гектара. Значительно увеличить площадь виноградников удалось за счёт мер господдержки. Только в 2019 году аграрии региона получили более 290 миллионов рублей компенсации.

Начиная с 2015 года сельхозпредприятия Севастополя заложили новые виноградники общей площадью 1537 гектаров.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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