За год в Севастополе заложено более 500 га новых виноградников

Начиная с 2015 года сельхозпредприятия Севастополя заложили новые виноградники общей площадью 1537 гектаров.

В Севастополе в прошлом году молодую лозу высадили на 533 гектарах, в 2018 году это показатель составлял около 161 гектара. Значительно увеличить площадь виноградников удалось за счёт мер господдержки. Только в 2019 году аграрии региона получили более 290 миллионов рублей компенсации.

Это самый высокий показатель начиная с 2015 года.

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