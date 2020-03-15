За год в Севастополе на ремонт придомовых территорий потратят 330 млн рублей

Строители начали ремонт внутриквартальных дорог на улице Репина. Во дворах домов №30, 32 и 34 демонтировали старое полотно. Ход работ проверил председатель законодательного собрания Севастополя Владимир Немцев.

На ремонт придомовых территорий на Репина выделили 3,7 миллиона рублей. На эти деньги должны заменить покрытие автомобильных дорог и придомовых тротуаров, смонтировать ливнёвки, установить рядом с подъездами скамейки. Завершить работы должны к 1 июня. Владимиру Немцеву жители домов сообщили, что работают строители на участке постоянно. В сроки укладываются. Однако есть в их работе и недочёты. Зелёные зоны засыпаны строительным мусором.

«Нам завезли землю. Получается, что земля не чернозём, а какая-то глина с камнями и это вот получается, на приусадебные участки надо сейчас жителям выйти, брать в руки лопаты и мешки и собирать эти камни», – жалуется старшая по дому №34 на улице Репина Ольга Таран. «Конечно, это недопустимо, мы на это указали подрядчику, и Управления благоустройства представитель пообещал проконтролировать, чтобы негодный грунт изъяли, и завезли нормальный грунт. Чтобы можно было завезти цветы, кусты, и так далее», – подчеркнул председатель законодательного собрания Севастополя Владимир Немцев.

Подрядчику придётся переделать ливнёвки. Жители предложили, как организовать эстетичную систему стоков и Управление благоустройства города рассмотрит возможность внести изменения в проект. В целом в этом году в Севастополе отремонтируют 68 внутриквартальных дорог и придомовых территорий. Соответствующий приказ Департамента городского хозяйства опубликован на официальном сайте севастопольского правительства. Согласно документу, ремонтные работы обойдутся в 330 миллион рублей.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь