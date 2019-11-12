За грубый комментарий в соцсети на севастопольца завели дело

12 ноября 2019     18
За грубый комментарий в соцсети на севастопольца завели дело

31-летнего жителя города обвиняют по ст. 20.3.1 КоАП РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».

Сотрудники Центра противодействия экстремизму УМВД России по Севастополю обратили внимание на комментарии к публикации в одном из сообществ в соцсети. Отправили их на лингвистическую экспертизу, и она показала, что текст действительно призывает к враждебным действиям и унижении человека по национальному признаку.

Как сообщила пресс-служба УМВД, сотрудники полиции нашли мужчину, и он подтвердил, что сам разместил оскорбительные высказывания в Интернете, поддавшись негативным эмоциям и не думая о возможных правовых последствиях.
В отношении севастопольца составлен административный материал. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 10 до 20 тысяч рублей, или обязательные работы на срок до 100 часов, или административный арест на срок до 15 суток.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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