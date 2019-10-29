За игнорирование обращений горожан наказаны двое сотрудников «Севтеплоэнерго»

29 октября 2019     21
За игнорирование обращений горожан наказаны двое сотрудников «Севтеплоэнерго»

Двое сотрудников ГУПС «Севтеплоэнерго» оштрафованы на 10 тысяч рублей за то, что они нарушили порядок рассмотрения обращений граждан.

Это выявилось во время проверки прокуратурой Ленинского района. Должностные лица обязаны были рассмотреть обращения двух горожан в 30-дневный срок, прописанный в законодательстве, и ответить людям, но они этого не сделали.

Мировой суд, рассмотрев материалы, представленные прокуратурой, оштрафовал работников «Севтеплоэнерго».

 Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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За игнорирование обращений горожан наказаны двое сотрудников «Севтеплоэнерго»
За игнорирование обращений горожан наказаны двое сотрудников «Севтеплоэнерго»

Двое сотрудников ГУПС «Севтеплоэнерго» оштрафованы на 10 тысяч рублей за то, что они нарушили порядок рассмотрения обращений граждан. Это выявилось …



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