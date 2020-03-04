За изготовление взрывных устройств жителя Крыма отправили в психбольницу

4 марта 2020     11
За изготовление взрывных устройств жителя Крыма отправили в психбольницу

Приговор, который был вынесен крымчанину за изготовление самодельных взрывных устройств, отменен.

Была назначена повторная комплексная психолого-психиатрическая экспертиза, на основании которой Ялтинский городской суд Крыма вынес постановление о применении в отношении злоумышленника принудительных мер медицинского характера в стационаре с интенсивным наблюдением.

Мужчина отправлен в психбольницу на шесть месяцев, после чего врачебная комиссия определит его состояние. Если врачи решат, что в дальнейшем лечении нет необходимости, то подсудимый выйдет с ходатайством в суд и принудительные меры будут отменяться, сообщает ИА «Интерфакс», ссылаясь на адвоката Алексея Ладина.   

Ранее мужчина был приговорен к четырем годам колонии общего режима за создание двух СВУ зажигательного типа, которыми он планировал поджечь лес. Также в гараже у осужденного был найден порох. Злоумышленник планировал поджогами дестабилизировать политическую ситуацию в Республике Крым.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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