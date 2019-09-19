За мошенничество с продажей земли будут судить двух жительниц Севастополя

С несостоявшихся землевладельцев они получили более 5 миллионов рублей.

Перед судом предстанут местные жительницы 1951 и 1967 годов рождения, которые в период с февраля 2010 по декабрь 2016 года под предлогом продажи земельных участков в ОК ЖСТИЗ «Восточный-3», ОК ДСК «Изумрудный-3» и ОК ЖСТИЗ «Лебедь-1», получили от граждан свыше пяти миллионов рублей, сообщили в прокуратуре города.

Сотрудники полиции пресекли незаконные действия местных жительниц. Расследование уголовного дела по статье «Мошенничество» завершено, дело будет передано в Гагаринский районный суд Севастополя для рассмотрения по существу.

Ранее при попытке обманным путём получить 3,5 миллиона рублей от жителя Москвы в Севастополе был задержан 34-летний руководитель строительной компании.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото: pixabay.com

Источник: Вести.Севастополь