За мошенничество с продажей земли будут судить двух жительниц Севастополя

С несостоявшихся землевладельцев они получили более 5 миллионов рублей.
Перед судом предстанут местные жительницы 1951 и 1967 годов рождения, которые в период с февраля 2010 по декабрь 2016 года под предлогом продажи земельных участков в ОК ЖСТИЗ «Восточный-3», ОК ДСК «Изумрудный-3» и ОК ЖСТИЗ «Лебедь-1», получили от граждан свыше пяти миллионов рублей, сообщили в прокуратуре города.
Сотрудники полиции пресекли незаконные действия местных жительниц. Расследование уголовного дела по статье «Мошенничество» завершено, дело будет передано в Гагаринский районный суд Севастополя для рассмотрения по существу.
Ранее при попытке обманным путём получить 3,5 миллиона рублей от жителя Москвы в Севастополе был задержан 34-летний руководитель строительной компании.
Служба информации «Вести – Севастополь»
Фото: pixabay.com
Источник: Вести.Севастополь