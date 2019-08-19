За неделю на дорогах Севастополя 24 человека получили травмы

За прошедшую неделю в Севастополе зарегистрировано 20 ДТП, в которых 24 человека, в том числе 2 ребёнка дошкольного возраста, получили травмы.

На этой неделе сотрудники Госавтоинспекции проведут профилактические мероприятия «Пешеход», «Автобус» и «Нетрезвый водитель», а также рейд «Маячок», который направлен на пресечение нарушений ПДД, связанных с непредоставлением преимущества в движении автомобилям с включенным проблесковым маячком синего или красно-синего цвета и специальным звуковым сигналом.

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Источник: Вести.Севастополь