За ночь в пункты обогрева в Севастополе обратились 16 человек

8 февраля 2020     12
За ночь в пункты обогрева в Севастополе обратились 16 человек

Сегодня, 8 февраля, в Севастополе столбик термометра опустился ниже нуля. Днем в разных районах города обещают -2, ночью – до -5°С. Возможен снег.

Для горожан, которые оделись не по погоде и замерзли, тех, кто долго работал на улице, а также бездомных накануне в Севастополе развернулись пункты обогрева.

Это синие палатки, оборудованные тепловыми пушками. Там можно выпить горячего чая и подкрепиться супом быстрого приготовления. В каждой палатке дежурит врач.

Адреса пунктов:

улица Народных ополченцев, 8;
автостоянка для экскурсионных автобусов на улице Горпищенко, 2;
улица Крестовского, 12;
проспект Героев Сталинграда, 54, остановка “Почта”;
улица Павла Силаева в районе рынка «Славянский базар».

По  сообщению пресс-службы правительства города, за ночь пункты обогрева приняли 16 человек.

Палатки будут стоять в городе до улучшения погоды, которое синоптики обещают в понедельник.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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