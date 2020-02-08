За ночь против гололедицы обработано 500 км дорог и улиц Севастополя

Сегодня ночью работники «Севавтодора» провели полный цикл обработки противогололедными материалами более 500 км региональных трасс и городских улиц.

В первую очередь песчано-соляной смесью посыпали наиболее аварийные участки: мосты, путепроводы, крутые повороты, спуски и подъемы.

Как сообщает пресс-служба правительства города, наибольший объем работ был проведён на региональных дорогах в Балаклаве, Верхнесадовом, Штурмовом, Орлином, Тыловом, на Качинском, Лабораторном, Казачинском шоссе, на трассе «Севастополь-Инкерман».

Сейчас работы продолжаются: на улицах находятся 10 единиц спецтехники. Ночью работали 18 машин.

Противогололедными материалами посыпаны также остановки общественного транспорта. А управляющие компании ведут посыпку придомовых территорий и тротуаров.

Горхоз сформировал 95 бригад оперативного реагирования общим количеством 305 человек. Все аварийно-диспетчерские службы работают в круглосуточном режиме.

В круглосуточном режиме работает диспетчерская служба «Севавтодора» по телефону +7 978 034 74 70, куда водители могут позвонить и сообщить об опасных участках, не обработанных песчано-соляной смесью.

Сегодня и завтра синоптики обещают снег.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь