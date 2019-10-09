За общественным транспортом Севастополя можно будет следить в Яндекс-приложении

Пока в мобильном приложении Яндекс.Транспорт отслеживание работает в тестовом режиме.

Сейчас сервис распространяется на все маршруты автобусов. В ближайшее время в Яндекс.Транспорт добавят и севастопольские троллейбусы, сообщили в Департаменте транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры города.

«В течении нескольких часов может наблюдаться нестабильное отображение меток отдельных автобусов, но уже с завтрашнего дня приложение будет работать в штатном режиме», – уточнил замдиректора департамента Артём Гришин.

С 2018 года функция отслеживания общественного транспорта появилась в Севастополе благодаря приложению Умный транспорт, теперь она доступна и в Яндекс.Транспорт.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь