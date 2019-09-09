За объекты благоустройства в Севастополе введут персональную ответственность

К каждому объекту, ремонт или благоустройство которого сейчас ведётся городе, будет закреплен сотрудник из соответствующего Департамента.
Об этом сегодня в ходе аппаратного заседания сообщил и.о. заместителя губернатора Владимир Базаров. По его словам, уже составлен список тех, кто будет контролировать благоустройство и еженедельно готовить доклады о ходе работ, с фото- и видеоматериалами.
Врио губернатора Михаил Развожаев назначил первый отчёт на следующую неделю. «По каждому объекту будем разбираться и визуально посмотрим, какая у нас динамика», – заявил он.
Неделю назад врио губернатора порекомендовал департаментам направлять сотрудников на объекты благоустройства, чтобы они контролировали работу подрядчиков.
Вести ФМ – Севастополь
Источник: Вести.Севастополь
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