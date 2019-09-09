За объекты благоустройства в Севастополе введут персональную ответственность

К каждому объекту, ремонт или благоустройство которого сейчас ведётся городе, будет закреплен сотрудник из соответствующего Департамента.

Об этом сегодня в ходе аппаратного заседания сообщил и.о. заместителя губернатора Владимир Базаров. По его словам, уже составлен список тех, кто будет контролировать благоустройство и еженедельно готовить доклады о ходе работ, с фото- и видеоматериалами.

Врио губернатора Михаил Развожаев назначил первый отчёт на следующую неделю. «По каждому объекту будем разбираться и визуально посмотрим, какая у нас динамика», – заявил он.

Неделю назад врио губернатора порекомендовал департаментам направлять сотрудников на объекты благоустройства, чтобы они контролировали работу подрядчиков.

Вести ФМ – Севастополь

Источник: Вести.Севастополь