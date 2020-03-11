За памятниками войны в горах Крыма ухаживают сотрудники МЧС

Сотрудники отрядов «КРЫМ-СПАС» взяли на себя обязательства по сохранению памятников, посвященных героям Великой Отечественной войны и расположенных в труднодоступных местах, в основном в горах.

Начиная с 2015-го, дважды в год спасатели выезжают и проводят санитарную очистку территории, реставрацию и ремонт 10 памятных мест Великой Отечественной войны.

Так, например, Судакский отряд держит под контролем 3 мемориала: памятник солдатам, погибшим в боях при высадке «Судакского десанта», расположенный на склоне горы Каршитерс около села Дачное, памятник погибшим партизанам в урочище Ай-Валык и памятник погибшим при высадке Судакского десанта в бухте Капсель.

В прошлом году сотрудники Ялтинского отряда во время одной из спасательных операций обнаружили в районе старого Беш-Текте и горы Сунгутра заброшенный памятник крымским партизанам. В апреле этого года они запланировали привести его в порядок.

Феодосийский отряд «КРЫМ-СПАС» в Старокрымском лесничестве наткнулся на место падения советского боевого самолета и место дислокации госпиталя 5-го Феодосийского партизанского отряда, расстрелянного фашистами 27 января 1944 года. И сотрудники МЧС взяли шефство над этими памятными местами.

Симферопольцы ухаживают за могилой партизана Глобина на хребте Бурма в районе туристической стоянки “Островок”.

«4 февраля 1942г. фашисты окружили посёлок Чаир, его жителей выгнали из своих домов. Поселение было сожжено, а 27 его жителей за связь с партизанами были расстреляны. В домах сгорели и трое раненных партизан, которых гитлеровцы запретили выносить. В 1958 г. на братской могиле партизан и жителей посёлка был установлен памятник. В 2016 году над памятником взяли шефство спасатели Бахчисарайского АСО ГКУ РК «КРЫМ-СПАС». Сам монумент отреставрирован, очищен от налёта и грязи, обновлены надписи на мемориальной табличке», – сообщила пресс-служба республиканского МЧС.

А спасатели Белогорского отряда ухаживают за памятником 2-ой партизанской бригаде. Он расположен на высоте 865 метров над уровнем моря на горе Караголь. Сотрудники отряда обнаружили заброшенный памятник случайно во время патрулирования горы 4 года назад.

«Уход за такими памятниками – это наше выражение благодарности предкам, за тот самоотверженный подвиг, совершенный ими во время Великой Отечественной войны», – говорит глава МЧС Крыма Сергей Шахов.

Служба информации «Вести – Севастополь» Фото МЧС Республики Крым

Источник: Вести.Севастополь