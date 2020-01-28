За педофилию житель Крыма проведет в колонии 17 лет

28 января 2020     20
За педофилию житель Крыма проведет в колонии 17 лет

17 лет лишения свободы в колонии строгого режима с дальнейшим ограничением свободы сроком на два года – такой приговор суд вынес 54-летнему жителю одного из сел Кировского района Крыма.

Мужчина признан виновным в совершении изнасилования и насильственных действий сексуального характера в отношении двух маленьких девочек.

Как установили следователи ГСУ Следственного комитета по республике Крым и Севастополю, с июня 2011 по август 2015 года мужчина заманивал к себе домой соседскую девочку и совершил в отношении нее изнасилование и насильственные действия сексуального характера. На момент первого преступления ребенку было всего 5 лет. Он просил девочку не рассказывать об этом родителям и угрожал расправой.

А осенью 2016 года мужчина заприметил другую девочку, которая также жила по соседству, и в течение двух лет совершал над ней насильственные сексуальные действия. Второй жертве в 2016 году исполнилось 8 лет.  

Одна из девочек все же рассказала о происходящим своей маме, и та уже обратилась в правоохранительные органы. Мужчина был задержан, в ходе следствия он полностью признал свою вину.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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