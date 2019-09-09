За первую неделю общегородской кампании от гриппа привили 5 тысяч человек

В том числе более 1630 детей.
«Всего за неделю были привиты 5 тысяч 449 человек, из них 1 тысяча 630 детей», – рассказал главный внештатный эпидемиолог Департамента здравоохранения Севастополя Сергей Грыга.
По его словам, в мобильных пунктах за выходные были вакцинированы 1 тысяча 125 человек. Прививочная кампания в Севастополе началась 2 сентября. До ноября медики рассчитывают охватить свыше 224 тысяч человек, в том числе 65 тысяч детей.
Всё время проведения кампании будут работать мобильные прививочные пункты на площади Нахимова, у ТЦ «Апельсин», «Муссон» и «SeaMall».
Служба информации «Вести – Севастополь»
Фото: rg.ru
Источник: Вести.Севастополь
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