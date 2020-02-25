За попытку изнасилования несовершеннолетней севастополец предстанет перед судом

В Севастополе завершено расследование уголовного дела в отношении 39-летнего мужчины, обвиняемого в покушении на изнасилование 17-летней девушки.

Ранее судимый мужчина, слесарь одного из городских предприятий, снова предстанет перед судом. Следствие установило, что житель Севастополя, освободившийся три месяца назад из колонии, пытался совершить насильственные действия в отношении девушки, которую заприметил на остановке на улице Горпищенко.

Пьяный мужчина стал преследовать пострадавшую. В безлюдном месте злоумышленник повалил ее на землю, но жертва не растерялась и оказала активное сопротивление.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено. С утвержденным обвинительным заключением оно направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК РФ по Крыму и городу Севастополю.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь