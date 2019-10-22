За право войти в сборную Севастополя по панкратиону боролись 200 спортсменов

В Севастополе прошёл городской чемпионат по одному из древнейших видов единоборств. Панкратион вошёл в программу Олимпийских игр Древней Греции ещё в 648 году до нашей эры. В наши дни за право быть лучшими на ринге боролись более 200 спортсменов в мужской и женской, взрослой и подростковой категориях. Самым юным участникам соревнований исполнилось недавно 12 лет, но они уже нацелены на серьезную спортивную карьеру.

«У нас такие соревнования примерно раз в месяц проводятся. Дети выступают очень опытные, и по итогам соревнований мы смотрим, что уровень спортсменов растёт. Конечно, это работа и спортсменов, и тренеров в том числе», – считает Алексей Заднепровский, президент федерации спортивной борьбы Севастополя.

По итогам соревнований их победителей должны включить в состав сборной Севастополя по спортивной борьбе. Это даёт спортсменам шанс на участие во всероссийских соревнованиях 2020-го года.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь