За превышением скорости на трассах Севастополя начала следить новая система контроля

На тестовом участке Балаклавского шоссе водителю может прийти сразу два штрафа, если он проехал одну камеру и решил дать газу.

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Чтобы понять, как работает новый комплекс автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения под названием “Азимут”, нужно вспомнить школьную математику. Чтобы вычислить среднюю скорость, нужно расстояние разделить на время, за которое машина проехала определённый отрезок пути.

Задача решается просто. Если путь между точками “А” и “Б” – один километр, а разрешённая скорость – 60, то время, необходимое для проезда участка, не меньше одной минуты.

Прежде в городе дорожные камеры могли понять только превышение скорости, пересечение сплошной разметки, стоп-линии и выезд на полосу общественного транспорта. Новинка нужна для того, чтобы контролировать поведение водителей не в конкретной точке дороги, а на большом её участке, говорят в ГИБДД. Обмануть электронного постового не получится – система работает по нескольким алгоритмам.

«Возникает вопрос, придёт ли водителю несколько штрафов за одно и то же нарушение?, – рассказывает старший инспектор группы пропаганды УГИБДД УМВД по Севастополю Андрей Кунчий. – У нас есть два случая. В первом, автомобиль с нарушением скорости въезжает в зону контроля и с превышением из неё выезжает. Будет два штрафа, потому что он дважды превысил. Если водитель въезжает в зону контроля без нарушений и превышает где-то посередине и с нарушением выезжает из зоны контроля – будет только один штраф, потому что дважды привлечь за одно и то же нарушение нельзя».

По данным центра автоматической фиксации нарушений ПДД, водители чаще превышают скорость на Ялтинском направлении. Несколько раз в неделю камеры регистрируют скорость свыше 150 километров в час. По статистике, это дорогие иномарки, владельцы которых имеют собственное представление о правилах.

В интернете уже появились гневные отзывы о новинке: и так треноги на каждой обочине, и автомобилистам не дают ездить, как они хотят. Но в таких случаях всегда полезно вспомнить, что за каждым правилом обычно стоит человеческая трагедия и даже жизнь. А безопасность на дороге начинается именно с соблюдения скорости.

Для того, чтобы понять эту простую мысль, достаточно один раз побывать на спецстоянке, где хранятся машины после тяжёлых ДТП. Некоторые насквозь проросли деревьями. Это объясняется тем, что многие водители за своими автомобилями уже никогда не вернутся.

Ростислав Колмагоров, Антон Терёшкин

Источник: Вести.Севастополь