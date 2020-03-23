За призывы к терроризму на жителя Крыма возбуждено уголовное дело

23 марта 2020     5
За призывы к терроризму на жителя Крыма возбуждено уголовное дело

26-летний житель Джанкоя на своей странице в социальной сети разместил в публичном доступе видеоролики, содержащие призывы к участию в террористической деятельности и оправдание терроризма.

Его быстро вычислили следователи УФСБ России по Республике Крым и Севастополю и возбудили уголовное дело. По месту жительства молодого человека прошел обыск, у него была изъята вся компьютерная техника. Сам он сейчас находится под подпиской о невыезде.

Житель Джанкоя свою вину признал и раскаялся в содеянном.

Служба информации «Вести – Севастополь» Видео УФСБ по Республике Крым и Севастополю

Источник: Вести.Севастополь

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