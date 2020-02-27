За растрату осужден эксперт финотдела судебных приставов в Севастополе

27 февраля 2020     14
За растрату осужден эксперт финотдела судебных приставов в Севастополе

В Севастополе суд вынес обвинительный приговор в отношении бывшего специалиста отдела финансово-экономического и материально-технического обеспечения службы судебных приставов за растрату более 160 тысяч рублей.

Злоумышленник заправлял личный автомобиль за счет денежных средств УФССП. Растрата была выявлена в ходе инвентаризации, сообщает пресс-служба прокуратуры города.

Подсудимый получил наказание в виде лишения права занимать должности на государственной и муниципальной службе два года и возместил ущерб в полном объеме.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

Составлена карта выселения темнокожих из городов США
Составлена карта выселения темнокожих из городов США

Журналисты BuzzFeed News составили карты выселения темнокожих из городов США. Наибольший отток афроамериканцев зафиксировали в Окленде, Атланте и Нью-Йорке. Как …


Бывший российский фигурист пожаловался на безденежье
Бывший российский фигурист пожаловался на безденежье

Бывший российский фигурист Иван Ригини, выступавший также за Италию, заявил, что в его спорте очень трудно зарабатывать. Слова спортсмена приводит …


Российские ученые захотели пожаловаться в ООН на спутники Илона Маска
Российские ученые захотели пожаловаться в ООН на спутники Илона Маска

Российские ученые захотели пожаловаться в ООН на спутниковую систему Starlink Илона Маска. Об этом сообщил астрофизик, научный сотрудник Института астрономии …


В Италии количество погибших от коронавируса достигло 17
В Италии количество погибших от коронавируса достигло 17

Число жертв нового коронавируса COVID-19 в Италии составило 17 человек, количество зараженных с начала распространения инфекции в стране достигло 650. …


В России начали разработку аналога ОСАГО для владельцев дронов
В России начали разработку аналога ОСАГО для владельцев дронов

Для владельцев дронов хотят ввести обязательное страхование ответственности — по аналогии с ОСАГО для автомобилистов. Об этом «Известиям» рассказал руководитель …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты