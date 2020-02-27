За растрату осужден эксперт финотдела судебных приставов в Севастополе

В Севастополе суд вынес обвинительный приговор в отношении бывшего специалиста отдела финансово-экономического и материально-технического обеспечения службы судебных приставов за растрату более 160 тысяч рублей.

Злоумышленник заправлял личный автомобиль за счет денежных средств УФССП. Растрата была выявлена в ходе инвентаризации, сообщает пресс-служба прокуратуры города.

Подсудимый получил наказание в виде лишения права занимать должности на государственной и муниципальной службе два года и возместил ущерб в полном объеме.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь