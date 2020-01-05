За смертельное ДТП задержан начальник отдела участковых Первомайского района

5 января 2020     19
За смертельное ДТП задержан начальник отдела участковых Первомайского района

Вечером 4 января 26-летний полицейский в состоянии алкогольного опьянения на служебном автомобиле сбил троих человек в пгт Первомайское.

В отношении начальника отдела участковых уполномоченных ОМВД по Первомайскому району возбуждено уголовное дело по подозрению в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека, информирует ГСУ СКР по Крыму и Севастополю.

Предварительно установлено, что мужчина за рулём служебного автомобиля на улице Ленина сбил двоих мужчин 1986 и 1987 годов рождения и женщину 1990 года рождения. В результате 33-летний пострадавший от полученных травм умер в больнице 5 января. Другим пешеходам причинены травмы различной степени тяжести.

Подозреваемый задержан. Обстоятельства совершённого преступления устанавливаются.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

За смертельное ДТП задержан начальник отдела участковых Первомайского района
За смертельное ДТП задержан начальник отдела участковых Первомайского района

Вечером 4 января 26-летний полицейский в состоянии алкогольного опьянения на служебном автомобиле сбил троих человек в пгт Первомайское. В отношении …


Столтенберг объявил о срочном созыве совета НАТО из-за ситуации в Ираке
Столтенберг объявил о срочном созыве совета НАТО из-за ситуации в Ираке

Глава НАТО Йенс Столтенберг объявил о срочном созыве Североатлантического совета из-за ситуации в Ираке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой …


В Киеве отменили выступление Ирины Хакамады за слова о Путине-победителе
В Киеве отменили выступление Ирины Хакамады за слова о Путине-победителе

Компания Taryan Group объявила об отмене запланированного ранее выступления российского публициста и бизнес-тренера Ирины Хакамады на «Форуме больших мечтателей» (DreamBIG …


Парламент Ирака проголосовал за вывод иностранных войск из государства
Парламент Ирака проголосовал за вывод иностранных войск из государства

17:44 Парламент Ирака проголосовал за прекращение соглашения с коалицией по борьбе с «Исламским государством»* и за вывод иностранных войск. Об …


Греция и Северная Македония начали получать газ по «Турецкому потоку»
Греция и Северная Македония начали получать газ по «Турецкому потоку»

Греция и Северная Македония начали получать газ из России по трубопроводу «Турецкий поток». Об этом заявил глава болгарской компании «Булгартрансгаз» …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты