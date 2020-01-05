За смертельное ДТП задержан начальник отдела участковых Первомайского района

Вечером 4 января 26-летний полицейский в состоянии алкогольного опьянения на служебном автомобиле сбил троих человек в пгт Первомайское.

В отношении начальника отдела участковых уполномоченных ОМВД по Первомайскому району возбуждено уголовное дело по подозрению в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека, информирует ГСУ СКР по Крыму и Севастополю.

Предварительно установлено, что мужчина за рулём служебного автомобиля на улице Ленина сбил двоих мужчин 1986 и 1987 годов рождения и женщину 1990 года рождения. В результате 33-летний пострадавший от полученных травм умер в больнице 5 января. Другим пешеходам причинены травмы различной степени тяжести.

Подозреваемый задержан. Обстоятельства совершённого преступления устанавливаются.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь