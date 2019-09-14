За срыв сроков ремонта улицы Меньшикова оштрафуют подрядчика

14 сентября 2019     18
За срыв сроков ремонта улицы Меньшикова оштрафуют подрядчика

Организация приступила к работам только 20 августа, а не в июле, как было запланировано.

Ход работ по капитальному ремонту улицы Меньшикова проверил директор Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя Игорь Титов. Он отметил медленный темп работ.

«По улице Меньшикова ремонт должен был завершиться к 30 сентября. По факту это произойдёт к середине ноября, со всеми штрафными санкциями и неустойками. Подрядчик уже получил немалое количество предписаний от строительного контроля, и обещал мобилизоваться», – рассказал Игорь Титов.

Протяжённость ремонтируемого участка превышает 850 метров. Сейчас работы по демонтажу и установке бордюрного камня ведутся на отрезке от улицы Шелкунова до улицы Глухова.

Источник: Вести.Севастополь

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