За срыв сроков ремонта улицы Меньшикова оштрафуют подрядчика

Организация приступила к работам только 20 августа, а не в июле, как было запланировано.

Ход работ по капитальному ремонту улицы Меньшикова проверил директор Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя Игорь Титов. Он отметил медленный темп работ.

«По улице Меньшикова ремонт должен был завершиться к 30 сентября. По факту это произойдёт к середине ноября, со всеми штрафными санкциями и неустойками. Подрядчик уже получил немалое количество предписаний от строительного контроля, и обещал мобилизоваться», – рассказал Игорь Титов.

Протяжённость ремонтируемого участка превышает 850 метров. Сейчас работы по демонтажу и установке бордюрного камня ведутся на отрезке от улицы Шелкунова до улицы Глухова.

Источник: Вести.Севастополь