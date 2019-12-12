За стихийную торговлю оштрафованы 79 севастопольцев

С начала года 79 человек привлечены к административной ответственности за незаконную торговлю. Общая сумма штрафа, который они должны будут заплатить, составила почти 200 тысяч рублей.
Было изъято около двух тонн продукции. Такие данные приводит пресс-служба Управления ветеринарии Севастополя.
В управлении обращаются ко всем севастопольцам. «Приобретая продукты в местах, не предназначенных для торговли, необходимо помнить, что тем самым вы поощряете людей, нарушающих закон, уходящих от налогов и подвергающих риску себя и своих близких».
Источник: Вести.Севастополь