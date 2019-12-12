За стихийную торговлю оштрафованы 79 севастопольцев

12 декабря 2019     14
За стихийную торговлю оштрафованы 79 севастопольцев

С начала года 79 человек привлечены к административной ответственности за незаконную торговлю. Общая сумма штрафа, который они должны будут заплатить, составила почти 200 тысяч рублей.

Было изъято около двух тонн продукции. Такие данные приводит пресс-служба Управления ветеринарии Севастополя.

В управлении обращаются ко всем севастопольцам. «Приобретая продукты в местах, не предназначенных для торговли, необходимо помнить, что тем самым вы поощряете людей, нарушающих закон, уходящих от налогов и подвергающих риску себя и своих близких».

Вести ФМ – Севастополь 

Источник: Вести.Севастополь

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