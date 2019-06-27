За сутки в Крыму на пляжах обнаружили тела двух погибших

В селе Поповка Сакского района накануне, 26 июня, было обнаружено тело мужчины 1982 года рождения. Оно находилось в воде в 150 метрах от дикого пляжа, сообщил министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Шахов.

В поселке Утес недалеко от Алушты нашли тело еще одного мужчины, уже 1969 года рождения. Там же на необорудованном пляже спасли 53-летнюю женщину. Волнение моря накануне достигало 4 баллов, и женщина уже не справлялась с волнами. Как пишут в соцсетях очевидцы, спасатели, ныряя за отдыхающими, сами рисковали жизнью.

“У меня на глазах сегодня утонул мужчина. В воде было трое, двоих спасли. Далеко в море за буйками, в шторм…Зачем туда поплыли????? Совсем нет ума у людей!!! – пишет на своей странице в Фейсбуке Ирина Пучкова, – Были сильные волны, за этим тонущим прыгнул спасатель, он летел так, что думала утонет сам. Нырнул с разбега с бетонки, стараясь перелететь прибой, через гребень волны… Следом кидали круги, шланги с воздухом…Их прибивало волнами…Прыгнули еще ребята, кто-то прям с кругом, чтоб держать его… Как потом сказал первый прыгнувший парень, оставалось метра полтора, он поймал взгляд мужчины …секунда и все…((( Тот перевернулся спиной вверх((( Ребята вытянули, на это ушло несколько минут – прибой о плиты набережной жуткий, это даже не пляж. Самих чуть не смыло. Они качали этого несчастного, они делали, что могли, искусственное дыхание по очереди, массаж сердца… Они видели, что все, но не останавливались пока не приехала реанимация. Это поселок, ехали долго – почти полчаса… Рядом другие приводили в чувство вытянутую из воды женщину. Ей было плохо, но отошла… Часом раньше всем пляжем вытягивали из волн ребенка, там бросились спасать официанты… Вообще на пляже, унесло отходящей волной и все. Прям с берега, с гальки. Но быстро кинулись, сразу спасли”.

По данным МЧС, в Крыму с начала года произошло 10 происшествий на воде, погибли 7 человек.

За безопасностью на воде следят аварийно-спасательная служба «КРЫМ-СПАС» и ГИМС. Евпаторийская служба ежедневно с 22 июня проводит патрулирование бухт Сакского района.

А Алуштинский, Ялтинский, Феодосийский и Бахчисарайский отряды проводят профилактическую работу с отдыхающими. Судакский аварийно-спасательный отряд «КРЫМ-СПАС» патрулирует еще и дикие пляжи.

Анастасия Лазарева

Фото отряда “КРЫМ-СПАС”

Источник: Вести.Севастополь