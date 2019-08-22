За сутки в Крыму удалось спасти троих отдыхавших на море

Первый случай произошёл в Евпатории. Там на расстоянии 500-600 метров от берега спасатели, патрулировавшие акваторию моря, обнаружили мужчину на надувном матрасе. Он выбился из сил, пытаясь догрести до берега, и уже не мог самостоятельно вернуться.

В Судаке на расстоянии уже 2-х километров от берега мужчина на доске для виндсерфинга подавал сигналы о помощи. Сотрудники ГИМС доставили его на берег.

В Ленинском районе между г.Щелкино и с.Мысовое отдыхающие вытащили из воды мужчину, которому была необходима медицинская помощь. На место происшествия прибыли сотрудники ГИМС, скорой медицинской помощи и МВД. Мужчину откачали и доставили в Ленинскую ЦРБ.

Как сообщает пресс-служба МЧ Крыма, с начала года на воде зарегистрировано 53 происшествия, это 7 случаев больше, чем было в 2018-ом. Погибли 36 человек.

Фото с сайта vashsudak.com

Источник: Вести.Севастополь