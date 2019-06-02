За сутки крымские спасатели обезвредили 14 взрывоопасных предметов

В Ленинском районе Республики Крым и в Керчи прошли четыре операции по ликвидации осколочных авиабомб и гранат времён Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Республике Крым.

В 500 метрах от поселка Багерево в Ленинском районе при строительстве подъездных путей к железной дороге был найден предмет, похожий на снаряд. На место выехали специалисты группы пиротехнических работ Специального морского отряда. Они установили, что это авиационная осколочная бомба весом в 10 кг. Поднимая ее из земли, они также обнаружили 9 ручных гранат РГД-33.

В другом месте – но тоже около Багерово – пиротехники нашли еще одну осколочную авиабомбу, только уже весом в 20 кг.

А накануне на пульт оперативного дежурного поступила информация, что в Керчи на ул. Вторая Береговая во время земляных работ в частном секторе местный житель наткнулся на металлический предмет, напоминающий снаряд. Прибыв на место, сотрудники идентифицировали опасную находку как осколочную авиабомбу весом 2,5 кг.

Ещё одна заявка поступила со стройплощадки в Керчи, там были найдены две осколочные бомбы весом 2,5 кг и 10 кг.

Все боеприпасы времён войны пиротехники доставили на специализированный полигон, где их уничтожили с соблюдением всех мер безопасности. Главное управление МЧС России по Республике Крым обращается ко всем жителям и гостям полуострова – обнаружив взрывоопасный предмет, немедленно звоните по номеру «101» или «112».

Фото пресс-службы ГУ МЧС по Республике Крым

Служба информации «Вести-Севастополь»

Источник: Вести Севастополя