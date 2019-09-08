За сутки на Южном берегу Крыма утонули 2 человека

8 сентября 2019     18
За сутки на Южном берегу Крыма утонули 2 человека

В разных районах ЮБК сегодня во время шторма утонули 2 человека, сообщает МЧС Республики Крым. А в целом зарегистрированы 5 происшествий на воде.

В Ялте разбушевался 6-бальный шторм, хотя спасатели всегда предупреждают, что уже при волнении моря в 3 балла в воду лучше не заходить. Даже физически сильному пловцу сложно противостоять стихии, и зачастую погибают именно те, кто считают себя хорошими пловцами и переоценивают свои силы.

Двоих людей удалось спасти, одного пострадавшего спасатели ищут до сих пор.

Стоит также помнить, что даже опытным, профессиональным спасателям в сильный шторм сложно оказать помощь тонущему, – говорят в  МЧС.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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