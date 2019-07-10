За сутки у берегов Крыма утонули двое мужчин

10 июля 2019     23
За сутки у берегов Крыма утонули двое мужчин

В селе Курортном утром 9 июля утонул отдыхающий из Москвы. Тревогу забила супруга мужчины. Она рассказала спасателям, что ее муж ушел купаться в бухте Морской пехоты и не возвращается уже несколько часов. Его вещи она нашла на берегу.

В результате поисковых работ мужчина 1952 года рождения, приехавший в Крым на отдых из Москвы, был обнаружен в акватории в прибрежных скалах без признаков жизни, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Республике Крым.

Тело еще одного мужчины было обнаружено в поселке Щелкино на берегу Азовского моря.

По данным крымской ГИМС, с начала года на воде зарегистрировано уже 22 происшествия, погибли 11 человек.

«Чаще всего несчастные случаи с людьми происходят при нарушении правил купания, катания на лодках, пользовании маломерными судами или от неумения плавать. Велик процент несчастных случаев, происходящих с людьми в нетрезвом состоянии, – цитирует пресс-служба слова министра чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергея Шахова. – Поэтому самым главным фактором, влияющим на оперативную обстановку, зачастую становится сам человек, который переоценивает свои силы и недооценивает уровень опасности, находясь у воды».

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото с сайта svistunosergej.narod.ru

Источник: Вести.Севастополь

Сейчас читают:

На Украине будут сажать за Крым
На Украине будут сажать за Крым

Украинцев, которые не считают Крым и Донбасс территорией своего государства, будут сажать за решетку. Соответствующий законопроект внесен в Верховную Раду. …


Россияне экономят уже и на лекарствах
Россияне экономят уже и на лекарствах

Объем коммерческого рынка лекарственных препаратов в период с января по май сократился относительно аналогичного периода 2018 года на 3,7%. Об этом сообщает газета …


Для электромобилей в Парке Победы горожане просят проложить отдельные дорожки
Для электромобилей в Парке Победы горожане просят проложить отдельные дорожки

Пока выделенных полос для такого транспорта нет, водителям электромобилей нужно соблюдать правила дорожного движения и не ездить там, где гуляют …


За сутки у берегов Крыма утонули двое мужчин
За сутки у берегов Крыма утонули двое мужчин

В селе Курортном утром 9 июля утонул отдыхающий из Москвы. Тревогу забила супруга мужчины. Она рассказала спасателям, что ее муж ушел купаться …


В Забайкалье матерей в декрете обучат новым профессиям
В Забайкалье матерей в декрете обучат новым профессиям

Более 1,5 тысяч жительниц Забайкальского края, находящихся в декретном отпуске, смогут получить дополнительное образование. Об этом сообщила пресс-секретарь регионального министерства …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram
Поделиться:

Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты