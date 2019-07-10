За сутки у берегов Крыма утонули двое мужчин

В селе Курортном утром 9 июля утонул отдыхающий из Москвы. Тревогу забила супруга мужчины. Она рассказала спасателям, что ее муж ушел купаться в бухте Морской пехоты и не возвращается уже несколько часов. Его вещи она нашла на берегу.

В результате поисковых работ мужчина 1952 года рождения, приехавший в Крым на отдых из Москвы, был обнаружен в акватории в прибрежных скалах без признаков жизни, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Республике Крым.

Тело еще одного мужчины было обнаружено в поселке Щелкино на берегу Азовского моря.

По данным крымской ГИМС, с начала года на воде зарегистрировано уже 22 происшествия, погибли 11 человек.

«Чаще всего несчастные случаи с людьми происходят при нарушении правил купания, катания на лодках, пользовании маломерными судами или от неумения плавать. Велик процент несчастных случаев, происходящих с людьми в нетрезвом состоянии, – цитирует пресс-служба слова министра чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергея Шахова. – Поэтому самым главным фактором, влияющим на оперативную обстановку, зачастую становится сам человек, который переоценивает свои силы и недооценивает уровень опасности, находясь у воды».

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото с сайта svistuno–sergej.narod.ru

Источник: Вести.Севастополь