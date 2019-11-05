За учениями ВМФ России в Средиземном море наблюдало НАТО

В Средиземном море прошли совместные учения ВМФ и авиации ВКС России в Сирийской Арабской Республике. Были задействованы корабли «Адмирал Макаров» и «Ярослав Мудрый», самолёт дальнего радиолокационного обнаружения А-50У и сверхманёвренные истребители поколения 4++ Су-35С. Моряки и летчики отработали взаимодействие по контролю обстановки и оперативному реагированию.

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По сценарию учений, фрегат «Адмирал Макаров», сторожевой корабль «Ярослав Мудрый» и суда обеспечения вышли из-под удара условного противника, а после провели вскрытие воздушной, надводной и подводной обстановки.

Также корабли выполнили стрельбы с расстояния 10-15 км артиллерийскими комплексами калибра 100 мм, с расстояния 4-5 км мишени поражались артиллерийскими комплексами калибра 30 мм. После чего корабли поставили дымовую завесу и под ее прикрытием вышли из боя.

Также были отработаны вопросы противовоздушной обороны корабельной группировки.

«В ходе учений достигнуты положительные результаты. В чем заключается особенность данного учения – участие принимала разнородная группировка, в состав которой входили корабли Черноморского, Балтийского флотов, суда обеспечения, береговой комплекс «Бастион», авиация ВСК, тральные силы и боевые катера ЧФ», сообщил руководитель учений,- капитан 1 ранга Сергей Тронев

Учения ВМФ России не осталbсь без внимания находящихся в Средиземном море военно-морских сил НАТО, которые вели пристальное наблюдение за действиями российских кораблей.

Служба информации “Вести – Севастополь“

Видео предоставлено пресс-службой ЧФ

Источник: Вести.Севастополь