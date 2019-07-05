За учениями НАТО в Черном море следят около 10 российских кораблей

5 июля 2019     15
За учениями НАТО в Черном море следят около 10 российских кораблей

Корабли Черноморского флота задействованы в учениях, которые проводит Южный военный округ на фоне маневров НАТО. Они следят за кораблями иностранных государств, зашедших в Черное море на учения «Sea Breeze», которые продлятся до 12 июля.

В этой демонстрации сил со стороны НАТО участвуют военные США, Великобритании, Канады, Италии, Турции, Польши, Болгарии, Греции, Румынии, Дании, Латвии, Эстонии, а также их союзников — ОАЭ, Швеции, Украины, Молдавии, Грузии – около 30 кораблей и столько же летательных аппаратов.

Как сообщает пресс-служба ЮВО, в российских учениях задействованы большие десантные корабли “Азов” и “Цезарь Куников”, малые ракетные корабли “Орехово-Зуево” и “Мираж”, ракетные катера “Ивановец”, “Набережные Челны” и “Р-60”.

На завершающем этапе учений наши экипажи проведут ракетные и артиллерийские стрельбы. В российском МИДе учения «Sea Breeze» назвали попыткой дестабилизировать ситуацию в Черноморском регионе.

Фото телеканала “Звезда”

Источник: Вести.Севастополь

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