За эсминцем США в Черном море следит «Сметливый»

Сторожевой корабль “Сметливый”, а также электронные и технические средства Черноморского флота следят за действиями эсминца ВМС США «Карни». Он вошел в акваторию Черного моря, чтобы принять участие в совместных украино-американских учениях Sea Breeze. Они начнутся 1 июля.

Силы Черноморского флота наблюдают за американским эсминцем с момента его вхождения в акваторию, – пишет «Российская газета». Военные корабли нечерноморских государств имеют право находиться в Черном море не больше 21 суток – таково положение международной конвенции Монтрё.

Эсминец «Карни» уже дважды был замечен в Черном море в прошлом году, он оснащен системой ПРО Aegis, крылатыми ракетами Tomahawk и Harpoon с дальностью действия 1,6 тысяч километр.

Российские военные считают, что с помощью бортового разведывательного комплекса эсминец пытается добыть данные о Черноморском флоте. Более того, в Минобороны страны появление у берегов Крыма американских военных кораблей рассматривают как попытку оказать психологическое давление на Россию. Тем более, что американцы используют любую возможность: совместные учения с Грузией, Украиной, Болгарией, Румынией – чтобы зайти в Черное море и хоть немного приблизиться к российским берегам.

Фото “Российской газеты”

Источник: Вести.Севастополь