За 12 дней ноября по ложным вызовам пожарные выехали 12 раз

Такие данные приводят специалисты Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Севастополю.

Кроме того, в некоторых случаях на сообщения о происшествиях, которые впоследствии не подтвердились, подразделения реагировали несколько раз в стуки.

Ложные вызовы совершают не только малолетние или взрослые хулиганы, но и слишком бдительные граждане. Они хотят перестраховаться, делая поспешные выводы, преувеличивая проблемы, не обладая объективной информацией о причинах задымления. Главное управление МЧС России по городу Севастополю предупреждает: заведомо ложные вызовы квалифицируются как противоправные действия, за них предусмотрено административное наказание. Вычислить хулиганов и привлечь их к ответственности сегодня позволяет специализированное оборудование.

Вести ФМ – Севастополь

Источник: Вести.Севастополь