За 5 месяцев 2019 года в Крыму побывали 100 тысяч иностранцев

Об этом сегодня, 16 июня, сообщил глава комитета по санаторно-курортному комплексу и туризму Законодательного собрания Республики Крым Алексей Черняк. В том числе приехали более 4 тысяч гостей из Евросоюза и США.

Но, конечно, основной поток иностранных путешественников идет с Украины.

Как сообщает РИА «Новости Крым», Черняк обратил отдельное внимание на то, что услугами круизного лайнера «Князь Владимир» в этом году пользуются организованные группы туристов из Германии, Сербии, Китая и других государств.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото: РИА «Новости Крым»

Источник: Вести Севастополя