За 5 российских лет турпоток в Крым вырос на 76%

25 июня 2019     22
За 5 российских лет турпоток в Крым вырос на 76%

Суммарный туристический поток в Крым с момента вхождения полуострова в состав России вырос на 76%, республику посетили гости из 144 стран, сообщил председатель комитета по санаторно-курортному комплексу и туризму парламента Республики Крым Алексей Черняк на выездном заседании комитета, которое проходит на круизном лайнере “Князь Владимир”.

По словам Черняка, в прошлом году полуостров преодолел исторический максимум по приему туристов в постсоветский период.

“В прошлом году республику посетило 6,8 миллионов туристов. География самая широкая, несмотря на все санкции, запреты и страшилки”, – сказал Черняк.

А с октября 2019 года начнутся поездки в Крым организованных групп туристов из Германии, Сербии, Китая и Вьетнама, которые будут посещать полуостров на круизном лайнере “Князь Владимир”. Они будут прилетать в аэропорт Сочи, а оттуда морем приедут в Крым.

«Российская газета» приводит слова генерального директора компании “Черноморские круизы” Виктора Глуховченко, неорганизованные туристы из Турции и США уже совершали путешествия в Крым на “Князе Владимире”. Так что этот формат турпоездок на полуостров для иностранцев не новый.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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