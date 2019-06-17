Здание поликлиники в Казачьей бухте решено не достраивать

Правительство Севастополя сегодня разрешило Дирекции капитального строительства списать недостроенное здание больницы в Казачьей бухте. Там должна была появиться поликлиника семейной медицины на 220 мест.

Долгострой пришел в негодность, озвучил результаты экспертизы директор департамента по имущественным и земельным отношениям Рустэм Зайнуллин. Каркас здания, показало исследование, уже легче снести, чем достроить, а земля, на которой он стоит, нужна городу.

Заместитель губернатора Севастополя Илья Пономарёв уточнил, что на проектирование новой поликлиники в Казачьей бухте средства в бюджете запланированы. С учетом того, что микрорайон растет, новое здание будет рассчитано уже на 320 посещений в смену. Сейчас весь Гагаринский район, в котором живут больше 150 тысяч человек, обслуживают лишь две больницы.

Вести ФМ – Севастополь

Фото с сайта sevzakon.ru

Источник: Вести.Севастополь