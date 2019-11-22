Здоровье или деньги? Ляйсан Утяшева рассказала севастопольцам о вреде трудоголизма

22 ноября 2019     20
Здоровье или деньги? Ляйсан Утяшева рассказала севастопольцам о вреде трудоголизма

Сегодня в рамках форума «Мой бизнес» перед севастопольцами выступила известная спортсменка и телеведущая Ляйсан Утяшева. Она почти час рассказывала о том, как важно в погоне за деньгами не забывать о собственном здоровье и семье.

«Я тоже была трудоголиком, но когда пошли дети, поняла, что я им нужна здоровая и счастливая! Бизнесмен – это здоровый человек! Деньги деньгами, но кому вы всё это оставите? На вас смотрят ваши дети!»

В браке с Павлом Волей она родила двоих детей, старший в этом году уже пошел в школу.

Ляйсан рассказывала о том, что успех начинается с режима дня, о том, как обычная утренняя зарядка влияет на самочувствие, настроение и работоспособность, что лучше лечь пораньше и встать пораньше, чем сидеть с делами до двух ночи, а утром не знать, как проснуться.

Она рекомендует работать всего лишь по трем направлениям: режим, питание, физические нагрузки.

«Что важнее: деньги или здоровье?» – спросила Ляйсан у зала. Конечно, все закричали: здоровье! Она покачала головой: «Крича «здоровье», вы все равно выберете деньги: бизнес же нужно строить! Но здоровый человек может всё! Режим – одно из самых главных направлений. Я буду с вами маленькой Ириной Винер и скажу, что больные люди никому не нужны, с больными никто не работает! Никому нет до вас никакого дела, но вы не должны «забивать» на себя и откладывать заботу о здоровье на потом!»

Ляйсан рассказала свою историю преодоления себя. Ей еще не было и 20 лет, когда из-за травмы ноги она перенесла 6 операций и на 2 года пропала не только из спорта, но и в принципе из жизни: находилась либо дома, либо в больнице. Потом начала есть всё подряд и поправилась до 90 кг. Однажды, рассказывает Лйсан, рассматривала свои фотографии, и внутри что-то щелкнуло, и она поняла, что нужно во что бы то ни стало возвращаться в прежнюю форму, что нельзя ни на кого перекладывать ответственность за свою жизнь – и занялась собой.

Сейчас в рамках форума «Мой бизнес» она ездит по городам и рассказывает молодым людям, как важно держать себя в хорошей физической форме.

«Снимите корону! Особенно большие начальники, снимите корону! Начните с себя – тогда и менеджеры подтянутся, пройдет злоба, агрессия, вы станете более здоровыми, и атмосфера в коллективе станет здоровой!», – призывала сегодня Ляйсан.

На прощание ведущие рассказали, что в Севастополе есть традиция дарить гостям камни – и тут поднялась чуть ли не половина зала: молодые люди кинулись к сцене, чтобы подарить Ляйсан камни, которые у них оказались с собой.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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