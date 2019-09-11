Зеленский снимет в Крыму документальный фильм о Боспорском царстве

Съёмки пройдут в Севастополе, Симферополе и Керчи.

Документальный фильм «Путешествие по Золотому кольцу Боспорского царства» снимет известный российский журналист и телеведущий Михаил Зеленский. Картина расскажет об историческом компоненте туристического проекта «Золотое кольцо Боспорского царства».

На полуострове съёмки запланированы в Херсонесе Таврическом, Акрополе Пантикапея, Неаполе Скифском и на других площадках, сообщает Министерство туризма Республики. На картину создателям выделило медиагрант Русское географическое общество. Премьера фильма ожидается в начале 2020 года.

«Золотое кольцо Боспорского царства» – туристский маршрут, разработанный совместно Краснодарским краем, Крымом, Севастополем и Ростовской областью. Президент России Владимир Путин в апреле привёл его в качестве примера многообразия истории страны.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь