Зенитный полк Черноморского флота ждет масштабное перевооружение

Комплексы «Тор-М2» поступят на вооружение 1096-го зенитного полка Черноморского флота в Севастополе. Они всепогодные и способны с высокой точностью поражать беспилотники, крылатые ракеты и управляемые авиабомбы, самолеты, вертолёты, в том числе выполненные по технологии «стелс». “Тор-М2” может работать как в ручном режиме, так и в автоматическом. При этом система сама контролирует воздушное пространство и самостоятельно сбивает все цели, не опознанные системой «свой-чужой». Таким образом полк «Торов» способен обработать большой объем целей.

Как пишут «Известия», изначально планировалось оснастить полк комплексами «Бук-М2» и «Бук–М3», но «Тор-М2» более эффективен в защите от высокоточных ударов – это показали боевые испытания в Сирии. Там «Тор» прикрывал с воздуха авиационную базу Хмеймим. Вообще комплекс разрабатывался для прикрытия войск на марше, но в процессе эксплуатации выяснилось, что он способен защищать стратегически важные районы. И решение о том, что Крым будет защищать именно «Тор», уже принято Главкомом ВМФ.

«Тор-М2» — это комплекс ближнего боя, позволяющий эффективно бороться с высокоточным оружием, — «Известия» приводят слова редактора журнала «Арсенал Отечества» Виктора Мураховского. —Боевые действия в Сирии показали, что «Торы» эффективно уничтожали крылатые ракеты и ракеты систем залпового огня, а также барражирующие боеприпасы и беспилотники. Причем эти машины могут вступать в бой практически мгновенно. Раньше дивизион или полк ПВО должен был сделать кратковременную остановку, открыть огонь по цели, после чего вновь продолжить движение».

Сейчас зенитный полк Черноморского флота располагает зенитно-ракетными комплексами «Оса», которые были приняты на вооружение еще в 70-еы годы. По мнению экспертов, «Оса» — система проверенная, говорят военные эксперты, но уже требующая замены.

Источник: Вести.Севастополь