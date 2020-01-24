Значительную часть коммуникаций на Большой Морской заменят за две недели

За две недели, которые улица Большая Морская будет полностью перекрыта, строители завершат большую часть работ по замене подземных коммуникаций под тротуарами и проезжей частью.

Движение по одной из главных транспортных артерий города перекроют для частного и общественного транспорта в эту субботу, 25 января.

«Подрядная организация будет проводить работы по восстановлению покрытия тротуаров, работы на проезжей части в районе площади Лазарева. То есть на первом этапе перекрытия проезд через площадь Лазарева со стороны Нахимова будет происходить по одной из полос движения. Потом, спустя неделю, работы по переустройству асфальтобетонного покрытия позволят перевести движение на соседние полосы. То есть движение через площадь Лазарева будет осуществляться в один ряд, но по разным полосам в разное время проведения работ», – главный специалист отдела по организации безопасности дорожного движения ГУП «Севастопольской автодор» Ярослав Станилов.

Ограничения снимут девятого февраля.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь