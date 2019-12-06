ЗОЖ для хищников: ветеринары кормят лис и волков «здоровой» едой

6 декабря 2019     15
ЗОЖ для хищников: ветеринары кормят лис и волков «здоровой» едой

36 случаев бешенства в Крыму и 2 в Севастополе были зафиксированы в этом году. Специалисты сообщают: заражаемость бешенством на полуострове довольно высокая, поскольку климат для распространения вируса благоприятный. На профилактический рейд в охотничьи хозяйства отправились городские ветеринары.

Норы и пещеры отмечают на карте. В центре внимания – лисы, волки, енотовидные собаки. На потенциальных переносчиков бешенства охотятся ветеринары и специалисты Севприроднадзора. Убивать животных они не станут. Чтобы привить от опасного вируса, сегодня их даже не нужно ловить.

Вакцина для диких животных – это не укол, а вот такой съедобный брикет. Он приманивает лису или кабана своим запахом, а внутри находится пакетик с розовым действующим веществом. Именно оно после попадания в организм заставит вырабатываться иммунитет против бешенства.

Защищенным от бешенства животное станет через 21 день – такой срок потребуется чтобы препарат подействовал.  Опасная болезнь, от которой в мире ежегодно умирают десятки тысяч человек, передается через слюну. После укуса вместе с ней по нервным волокнам вирус попадает в центральную нервную систему и разрушает головной мозг. И первые симптомы – не обязательно слюнотечение и агрессия. Зараженные животные зачастую, наоборот, становятся слишком дружелюбными и ласковыми и сами выходят к людям.

«В 2019 году в республике Крым было зафиксировано 36 очагов бешенства среди диких животных, среди домашних и сельскохозяйственных. В Севастополе были зарегистрированы 2 случая заражения бешенством домашних животных», – сообщил Александр Полищук, заместитель начальника управления ветеринарии Севастополя. 

А лекарства от этой болезни нет, и прививка – единственный способ избежать заражения. Поэтому в лесах и полях разложат почти 12 тысяч брикетов. Специалисты обработают зону площадью 586 тысяч квадратных километров.

«Будет производиться отстрел, и будут направляться в лабораторию на исследования.  В вакцине присутствуют препараты, которые при поедании присутствуют на зубах у лис, у собак. Это будет контроль качества нашей вакцинации», – говорит начальник отдела противоэпизоотических мероприятий Севветцентра. 

Такую проверку проведут через 30 дней, а весной повторят обработку. Позаботиться о домашних животных могут только их владельцы. В этом году ветеринары Севастополя поставили 21 тысячу прививок от болезни, случаи выживания после заражения которой – единичны. От смертельного укуса вакцинированные животные теперь защищены.

Алёна Давыдова, Александр Попов, Инна Лисинец

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

Севастопольский «Водоканал» ищет свидетелей избиения сотрудника
Севастопольский «Водоканал» ищет свидетелей избиения сотрудника

«Водоканал» просит откликнуться очевидцев ДТП, которое произошло 04.12.2019 года около 16.20 на пересечении дорог Камышовое шоссе и Индустриальная. Легковая машина …


Горсвет сообщает севастопольцам!
Горсвет сообщает севастопольцам!

В связи с ремонтными работами на линии наружного освещения по ул.Леваневского в ночь с 6 декабря 2019 на период работ …


Фанаты «Зенита» уйдут со стадиона в знак протеста
Фанаты «Зенита» уйдут со стадиона в знак протеста

Болельщики петербургского «Зенита» на 40-й минуте матча Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского «Динамо» покинут стадион в знак протеста. Об этом …


МИД Турции объяснил отказ от Patriot в пользу российских С-400
МИД Турции объяснил отказ от Patriot в пользу российских С-400

Союзники по НАТО отказались продавать Турции системы противоракетной обороны, поэтому Анкара обратилась к Москве. Об этом заявил глава турецкого МИДа …


Вести Севастополь 6.12.2019
Вести Севастополь 6.12.2019. Выпуск 17:00

Главные темы выпуска: – Будут ли ставить забор вокруг самого большого парка на Северной стороне? Случай вандализма в еще несданном …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты