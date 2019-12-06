ЗОЖ для хищников: ветеринары кормят лис и волков «здоровой» едой

36 случаев бешенства в Крыму и 2 в Севастополе были зафиксированы в этом году. Специалисты сообщают: заражаемость бешенством на полуострове довольно высокая, поскольку климат для распространения вируса благоприятный. На профилактический рейд в охотничьи хозяйства отправились городские ветеринары.

Норы и пещеры отмечают на карте. В центре внимания – лисы, волки, енотовидные собаки. На потенциальных переносчиков бешенства охотятся ветеринары и специалисты Севприроднадзора. Убивать животных они не станут. Чтобы привить от опасного вируса, сегодня их даже не нужно ловить.

Вакцина для диких животных – это не укол, а вот такой съедобный брикет. Он приманивает лису или кабана своим запахом, а внутри находится пакетик с розовым действующим веществом. Именно оно после попадания в организм заставит вырабатываться иммунитет против бешенства.

Защищенным от бешенства животное станет через 21 день – такой срок потребуется чтобы препарат подействовал. Опасная болезнь, от которой в мире ежегодно умирают десятки тысяч человек, передается через слюну. После укуса вместе с ней по нервным волокнам вирус попадает в центральную нервную систему и разрушает головной мозг. И первые симптомы – не обязательно слюнотечение и агрессия. Зараженные животные зачастую, наоборот, становятся слишком дружелюбными и ласковыми и сами выходят к людям.

«В 2019 году в республике Крым было зафиксировано 36 очагов бешенства среди диких животных, среди домашних и сельскохозяйственных. В Севастополе были зарегистрированы 2 случая заражения бешенством домашних животных», – сообщил Александр Полищук, заместитель начальника управления ветеринарии Севастополя.

А лекарства от этой болезни нет, и прививка – единственный способ избежать заражения. Поэтому в лесах и полях разложат почти 12 тысяч брикетов. Специалисты обработают зону площадью 586 тысяч квадратных километров.

«Будет производиться отстрел, и будут направляться в лабораторию на исследования. В вакцине присутствуют препараты, которые при поедании присутствуют на зубах у лис, у собак. Это будет контроль качества нашей вакцинации», – говорит начальник отдела противоэпизоотических мероприятий Севветцентра.

Такую проверку проведут через 30 дней, а весной повторят обработку. Позаботиться о домашних животных могут только их владельцы. В этом году ветеринары Севастополя поставили 21 тысячу прививок от болезни, случаи выживания после заражения которой – единичны. От смертельного укуса вакцинированные животные теперь защищены.

Алёна Давыдова, Александр Попов, Инна Лисинец

Источник: Вести.Севастополь