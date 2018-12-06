«Золотая Балка» запустила в Крыму новый современный завод на базе итальянских технологий

Агрофирма «Золотая Балка» завершает в Севастополе строительство нового завода, в оснащении которого впервые после введения санкций со стороны Евросоюза приняли активное участие ведущие итальянские компании – производители винодельческой техники. Инвестиции составили около 400 млн. рублей. Реализация столь масштабного для Крыма новаторского проекта свидетельствует о том, что полуостров является перспективной территорией для бизнеса и привлекает иностранцев, которые могут с успехом применить здесь свои знания и опыт. В свою очередь, внедрение передовых европейских технологий позволит крымскому виноделию развиваться в русле самых актуальных мировых тенденций и создавать вина на высоком международном уровне.

В реализации проекта инвесторы следовали концепции современных западных виноделен, где последние технологии сочетаются с арт-объектами и предметами искусства. К работе над новым заводом были привлечены известные европейские инжиниринговые и дизайнерские компании. Построенный комплекс символизирует гармонию самых прогрессивных технологических решений и красоты природы. В застекленном фасаде завода отражается окружающий ландшафт, а сквозь прозрачные стены видны мощные, сверкающие сталью машины и емкости. Новый завод – не просто производственный, но и уникальный для Крыма туристический объект. Каждый гость предприятия сможет совершить реальное путешествие в мир энологии, поскольку основные этапы создания вина полностью отрыты для туристов. Внутри комплекса, под самой крышей, построена смотровая площадка, с которой открывается вид сверху на весь рабочий процесс. На ней расположен бар, где планируются дегустации и мастер-классы. Вокруг производства создано арт-пространство, объединяющее вино и творчество.

Новый производственный комплекс представлен оборудованием ведущих итальянских компаний: Bertolaso, Innotec, Robino&Galandrino, Gortani. Весь процесс автоматизирован и контролируется на каждом этапе. Производительность новой линии розлива – до 6000 бутылок в час. Для обеспечения работы нового завода модернизированы и автоматизированы газовый и энергетический комплексы. При этом учитываются принципы бережного отношения к ресурсам Крыма и его экологии.

«Все знают, что в Крыму выращивают отличный виноград. А Севастопольский регион особенно славится своим терруаром, позволяющим получать лучшее вино. Но основная проблема крымского и российского виноделия в целом – отсутствие доверия со стороны потребителя к нашим винам, – говорит инвестор «Золотой Балки» Артем Зуев. – Это вызвано разными причинами, в том числе – нестабильностью, непостоянством качества. И виной тому – недостаточная компетенция специалистов и несовершенство технологий отечественных предприятий. Построив новый завод, мы создали все условия для наших виноделов, чтобы развивать премиальный продукт и гарантировать cохранение всех характеристик вина в каждой бутылке – от рождения до потребления, от лозы до бокала. И мы не жалеем ни сил, не средств для того, чтобы россияне поверили в наше вино».

«Мы, как виноделы, с внедрением нового комплекса получили полную уверенность в стабильности качества наших вин, – добавляет генеральный директор «Золотой Балки» Елена Костенко, – Мы используем в производстве только виноград своей географической зоны и наша задача – донести до конечного потребителя этот колорит местности. С помощью новых технологий мы сможем придать нашим винам европейский шарм при сохранении характерного вкуса севастопольского терруара».

Официальный запуск нового завода «Золотой Балки» состоится 12 декабря 2018 г.