«Золотая Балка» запустила в Крыму новый современный завод на базе итальянских технологий

5 декабря 2018     46
«Золотая Балка» запустила в Крыму новый современный завод на базе итальянских технологий

Агрофирма «Золотая Балка» завершает в Севастополе строительство нового завода, в оснащении которого впервые после введения санкций со стороны Евросоюза приняли активное участие ведущие итальянские компании – производители винодельческой техники. Инвестиции составили около 400 млн. рублей. Реализация столь масштабного для Крыма новаторского проекта свидетельствует о том, что полуостров является перспективной территорией для бизнеса и привлекает иностранцев, которые могут с успехом применить здесь свои знания и опыт. В свою очередь, внедрение передовых европейских технологий позволит крымскому виноделию развиваться в русле самых актуальных мировых тенденций и создавать вина на высоком международном уровне.

В реализации проекта инвесторы следовали концепции современных западных виноделен, где последние технологии сочетаются с арт-объектами и предметами искусства. К работе над новым заводом были привлечены известные европейские инжиниринговые и дизайнерские компании. Построенный комплекс символизирует гармонию самых прогрессивных технологических решений и красоты природы. В застекленном фасаде завода отражается окружающий ландшафт, а сквозь прозрачные стены видны мощные, сверкающие сталью машины и емкости. Новый завод – не просто производственный, но и уникальный для Крыма туристический объект. Каждый гость предприятия сможет совершить реальное путешествие в мир энологии, поскольку основные этапы создания вина полностью отрыты для туристов. Внутри комплекса, под самой крышей, построена смотровая площадка, с которой открывается вид сверху на весь рабочий процесс. На ней расположен бар, где планируются дегустации и мастер-классы. Вокруг производства создано арт-пространство, объединяющее вино и творчество.

Новый производственный комплекс представлен оборудованием ведущих итальянских компаний: Bertolaso, Innotec, Robino&Galandrino, Gortani. Весь процесс автоматизирован и контролируется на каждом этапе. Производительность новой линии розлива – до 6000 бутылок в час. Для обеспечения работы нового завода модернизированы и автоматизированы газовый и энергетический комплексы. При этом учитываются принципы бережного отношения к ресурсам Крыма и его экологии.

«Все знают, что в Крыму выращивают отличный виноград. А Севастопольский регион особенно славится своим терруаром, позволяющим получать лучшее вино. Но основная проблема крымского и российского виноделия в целом – отсутствие доверия со стороны потребителя к нашим винам, – говорит инвестор «Золотой Балки» Артем Зуев. – Это вызвано разными причинами, в том числе – нестабильностью, непостоянством качества. И виной тому – недостаточная компетенция специалистов и несовершенство технологий отечественных предприятий. Построив новый завод, мы создали все условия для наших виноделов, чтобы развивать премиальный продукт и гарантировать cохранение всех характеристик вина в каждой бутылке – от рождения до потребления, от лозы до бокала. И мы не жалеем ни сил, не средств для того, чтобы россияне поверили в наше вино».

«Мы, как виноделы, с внедрением нового комплекса получили полную уверенность в стабильности качества наших вин, – добавляет генеральный директор «Золотой Балки» Елена Костенко, – Мы используем в производстве только виноград своей географической зоны и наша задача – донести до конечного потребителя этот колорит местности. С помощью новых технологий мы сможем придать нашим винам европейский шарм при сохранении характерного вкуса севастопольского терруара».

Официальный запуск нового завода «Золотой Балки» состоится 12 декабря 2018 г.

Метки: , ,
Поделиться:

Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Читайте также в рубрике Севастополь сегодня


В Севастополе состоялся финальный этап Международного мобильного образовательного проекта «Полотно Победы» В Севастополе состоялся финальный этап Международного мобильного образовательного проекта «Полотно Победы»

Проект «Полотно Победы» проводился в этом году впервые и прошёл на территории 4 федеральных округов России, в 17 регионах, в 22 городах России и Беларуси. В рамках проекта в Керчи, Симферополе и Севастополе состоялся Международный мобильный образовательный форум «История – наука о будущем»

В Севастополе состоялась торжественная отправка призывников к месту прохождения воинской службы В Севастополе состоялась торжественная отправка призывников к месту прохождения воинской службы

На церемонии присутствовали представители военного комиссариата Севастополя, Правительства Севастополя, родственники призывников, ветераны, сотрудники Государственного музея героической обороны и освобождения Севастополя, а также духовенство, общественность и представители СМИ.

На пути сотрудничества - пятое собрание Ассоциации отельеров Крыма На пути сотрудничества – пятое собрание Ассоциации отельеров Крыма

Ведущие представители туристической отрасли Крыма собрались, чтобы обсудить важные профессиональные вопросы, увидеть презентацию новых проектов партнеров и участников Ассоциации.

«Золотая Балка» получила Золотую медаль за своё первое игристое, созданное шампанским методом Cuvee de Vitmer «Золотая Балка» получила Золотую медаль за своё первое игристое, созданное шампанским методом Cuvee de Vitmer

ООО «Агрофирма «Золотая Балка» получила Золотую медаль за игристое вино коллекционное с защищенным географическим указанием «Крым» брют белое «Кюве де Витмер» (Cuvee de Vitmer) на XXII Международном профессиональном конкурсе вин и спиртных напитков.

День матери в арт-пространстве «Солнечный берег» День матери в арт-пространстве «Солнечный берег» (видео)

25 ноября в 11 часов в арт-пространстве «Солнечный берег», на аллее возле торгового центра Sea Mall, начнутся праздничные мероприятия ко Дню матери.


Рейтинг@Mail.ru
  Разработка и поддержка: zauglom.info