«Золотая Балка» открыла в Крыму инновационный комплекс с итальянским оборудованием и туристической платформой

12 декабря состоялся официальный запуск нового производственного инновационного завода агрофирмы «Золотая Балка» на базе самых передовых итальянских технологий. Впервые после введения санкций со стороны Евросоюза в оснащении крымского предприятия активно участвовали специалисты ведущих итальянских компаний, среди которых – знаменитые в сфере виноделия бренды: Bertolaso, Innotec, Robino&Galandrino, Gortani и другие. Инвестиции в новый завод составили 400 млн. рублей. Открытие завода позволит увеличить мощность производства вдвое – до 20 миллионов бутылок в год. Однако, по словам генерального директора агрофирмы Елены Костенко, мощность производства «Золотой Балки» измеряется исключительно объемом собранного винограда. Сырьевая база должна развиваться динамичными темпами, поэтому на будущий год «Золотая Балка» запланировала объем посадки новых виноградников порядка 170 га.

Новый завод и по своему внешнему виду, и по концепции, напоминает лучшие итальянские винодельни. Это красивый современный производственный комплекс, вокруг которого концентрируются культурные, винные, музыкальные и гастрономические события. Еще одной новаторской чертой стал принцип открытости: предприятие полностью прозрачно для всех гостей. «Золотая Балка» делает натуральное вино из местного винограда и не боится показывать производство изнутри», – комментирует Елена Костенко. Все туристы или местные любители вина могут увидеть своими глазами основные производственные процессы.

Вступительное слово на празднике в честь открытия произнес Дмитрий Овсянников: «Золотая Балка» – лидер в нашем регионе. И конечно, новый производственный комплекс – одно из самых ярких событий для Севастополя. Впечатляют грандиозность проекта и масштаб инвестиций. Такого, действительно, не было в Крыму».

«Главная проблема для севастопольских и крымских вин сегодня заключается в конкуренции с тем огромным количеством прекрасных, вкусных импортных продуктов, которые мы все знаем и любим, – говорит соинвестор «Золотой Балки» Снежанна Георгиева, – Срабатывают стереотипы, традиционное недоверие к своему, отечественному. Очень непросто доказать потребителю, что наши вина ничуть не хуже, а подчас даже лучше зарубежных. Инвестиции в прогрессивные технологии и тот принцип прозрачности, когда каждый посетитель может отследить путь производства вина, все это будет способствовать росту доверия к нашему продукту».

По словам инвесторов, итальянские технологи с удовольствием участвовали в проекте, неоднократно приезжали в Крым, устанавливали и налаживали оборудование, обучали и консультировали специалистов «Золотой Балки». Этот факт лишний раз подтверждает, что санкции не являются непреодолимой преградой для развития бизнеса в Крыму и Севастополе. В качестве консультантов на предприятии сегодня работают и итальянцы, и французы, и даже американский винодел из Калифорнии.

«Последний, к слову, был просто счастлив, когда увидел здесь не военных с автоматами, а прекрасные виноградники и опытных виноделов, влюбленных в свое дело, – добавляет генеральный директор агрофирмы Елена Костенко, – Все зарубежные консультанты обращают внимание на уникальность окрестностей Балаклавы, на богатый и многогранный терруар, который состоит из различных природных зон. Часть из них отлично подходит для выращивания винограда для игристых вин, другая – идеальна для «тихих». И сегодня мы экипированы по последнему слову техники. Мы получили все необходимое для того, чтобы производить из этого винограда великолепные вина, которые ни в чем не будут уступать европейским продуктам».