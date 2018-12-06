«Золотая Балка» получила Золотую медаль за своё первое игристое, созданное шампанским методом Cuvee de Vitmer

ООО «Агрофирма «Золотая Балка» получила Золотую медаль за игристое вино коллекционное с защищенным географическим указанием «Крым» брют белое «Кюве де Витмер» (Cuvee de Vitmer) на XXII Международном профессиональном конкурсе вин и спиртных напитков. Cuvee de Vitmer – первая линейка игристых вин, созданная по классической французской технологии шампанским методом. Вино категории «Блан де Блан» изготовлено из сорта винограда Шардоне урожая 2015 года и прошло длительную (2,5 года) выдержку на осадке в отдельных бутылках в инновационном винном лофт-подвале при температуре 12-14C.

XXII Международный профессиональный конкурс вин и спиртных напитков организован Всероссийским научно-исследовательским институтом пивоваренной, безалкогольной и винодельческой промышленности при поддержке Российской академии наук под патронажем Международной организации винограда и вина. В конкурсе участвовали образцы, представленные более чем 300 компаниями из 17 стран: России, Австралии, Азербайджана, Армении, Аргентины, Грузии, Греции, Италии, Испании, Ливана, Португалии, Франции и других. В состав профессионального жюри конкурса вошли представители Франции, Болгарии, Армении, Грузии, Белоруссии и России.

«Мы впервые вышли с нашим новым игристым на престижный международный конкурс, – говорит генеральный директор «Золотой Балки» Елена Костенко, – Первая же золотая медаль и высокая оценка Cuvee de Vitmer профессионалом международного уровня подтверждает, что мы на правильном пути в развитии наших премиальных продуктов. Эта победа придает нам уверенности в том, что качество крымских вин, созданных из местного винограда, постепенно обретает своих поклонников не только в России, но и за рубежом.»