«Золотая Балка» получила 2 золотые и 2 серебряные награды на Международном конкурсе «Гарантия качества»

Игристые вина «Золотой Балки» награждены двумя золотыми, двумя серебряными медалями и дипломом качества на Международном конкурсе «Гарантия качества-2018».

Международный конкурс, организованный Федеральным научным центром пищевых систем им. В.М. Горбатова РАН при поддержке Комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Совета федераций Российской Федерации и Министерства сельского хозяйства, стартовал 16 мая 2018 года. В нем приняли участие 89 предприятий пищевой отрасли из 40 регионов России и Казахстана. В общей сложности на конкурс было представлено 384 продукта в 17 номинациях. Все образцы прошли оценку качества дегустационными комиссиями ведущих отраслевых научно-исследовательских институтов. Органолептическая дегустационная оценка качества проводилась профессиональными дегустаторами.

По решению дегустационных комиссий, часть образцов – претендентов на победу были переданы на лабораторные исследования. Награды вручались по итогам обобщенных результатов работы дегустационных комиссий и анализа Протоколов испытаний.

Представленные «Золотой Балкой» на конкурс игристые вина получили высокую оценку профессионалов рынка. Золотых медалей удостоились: игристое вино с защищенным географическим указанием “Крым” полусладкое белое «Мускатное Игристое» и полусладкое красное «Золотая Балка». Серебряными медалями награждены: игристое вино с защищенным географическим указанием “Крым” полусухое белое «Золотая Балка» и полусладкое белое «Золотая Балка». Диплом качества получило игристое вино с защищенным географическим указанием “Крым” полусладкое розовое «Золотая Балка».

Знаменательно то, что награждение победителей конкурса состоялось в Совете Федерации 8 ноября, когда весь мир отмечает Всемирный день качества. По словам директора по качеству агрофирмы «Золотая Балка» Александра Сычёва, – «ни один конкурс, на который мы представляем наши вина, не обошел нас наградами. Профессионализм, ответственность, усердие, неравнодушие и любовь, которые все работники компании вкладывают в общее дело, – и рождают те великолепные вина, которые любят наши покупатели и высоко ценят эксперты отрасли».