«Золотая Балка» получила 2 золотые медали на Международном конкурсе

В Москве прошел XXI Международный конкурс вин и спиртных напитков. Это традиционное ежегодное мероприятие, которое проводит “Всероссийский научно-исследовательский институт пивоваренной, безалкогольной и винодельческой промышленности” при Российской академии наук.
На конкурсе было представлено 286 вин из 12 стран, таких как: Абхазия, Армения, Аргентина, Беларусь, Греция, Грузия, Испания, Италия, Россия, Уругвай, Франция, ЮАР. Игристых вин среди общего количества «конкурсантов» – 52 образца.
Итоги конкурса были подведены на Международной научно-практической конференции по актуальным вопросам виноделия. По окончании конференции прошла церемония награждения победителей. Игристым винам были присуждены 16 медалей. Из них 2 золотые медали получила агрофирма «Золотая Балка». Лучшими продуктами в своем сегменте были признаны: вино игристое выдержанное белое брют «БАЛАКЛАВА» («BALAKLAVA») урожая 2016 и вино игристое выдержанное розовое брют «БАЛАКЛАВА» («BALAKLAVA») урожая 2016.