«Золотая Балка» получила 2 золотые медали на Международном конкурсе

Отзыв о кинофильме «Все в дыму, любовь в Крыму» севастопольского блогера Ольги Бурцевой



Есть такие люди, которых когда видишь — уже счастлив, а есть фильмы, которые когда смотришь тебе хорошо становится. «Все в дыму, любовь в Крыму» режиссера Виталия Павлова — это легкая лирическая семейная комедия с незамысловатым сюжетом и без претензии на глубокое осмысление драматизма реальных жизненных событий. Атмосфера у фильма очень добрая. Она как сказка про… читать »