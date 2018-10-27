В Севастополе открывается новая благоустроенная зона отдыха в районе торгового центра Sea Mall

27 октября 2018     210
В Севастополе открывается новая благоустроенная зона отдыха в районе торгового центра Sea Mall

Район 5-го километра в Севастополе активно разрастается. Здесь появляются новые дома, открываются детские сады, офисы и магазины. Единственное, чего не хватает местным жителям – это благоустроенного места для отдыха. Руководство торгового центра SEA MALL совместно с Правительством г. Севастополя поставило себе задачу сформировать комфортную городскую среду. Благодаря грамотному взаимодействию Правительства и бизнеса, цель была достигнута. 28 октября рядом с торговым комплексом откроется аллея, способная стать идеальным местом для отдыха горожан.

Новая зона отдыха была построена силами и средствами торгового центра SEA MALL в содействии с жителями окрестных домов. Строители прислушивались к горожанам, старались выполнить все просьбы и пожелания. Таким образом, в зоне отдыха появились удобные скамейки необычной округлой формы, скульптуры дельфинов и чаек, красочный маяк – символ морского города, функциональные уличные тренажеры, яркое освещение. И в дальнейшем приятно проводить время в этой зоне отдыха смогут все: и покупатели торгового центра, и семьи с детьми, и пенсионеры, живущие поблизости.

«Мы рады тому, что бизнес и Правительство в Севастополе тесно сотрудничают друг с другом – говорит Николай Даньшин, директор по развитию и коммерции ТЦ SEAMALL. – Результатом совместной работы и является новая зона отдыха. Безусловно, такие проекты возможны только при активном участии и поддержке городских властей. В ближайшем будущем у нас запланирован ряд улучшений, мы хотим сделать SEAMALL максимально удобным для местных жителей и туристов. Надеемся, что обновленный торговый центр станет визитной карточкой современного Севастополя».

В день открытия новой аллеи состоится веселый семейный праздник,на который приглашаются все желающие. Вход на мероприятие – бесплатный. Детей ждёт анимационная программа с участием любимых героев и небольшой парк для юных велосипедистов. В дальнейшем кататься здесь на беговелах и велосипедах смогут дети до 10 лет.

Также для гостей праздника готовятся показательные выступления по рукопашному бою и танцам. Помимо этого, состоится открытая тренировка по кроссфиту, и у гостей праздника будет возможность побороться за ценные призы в спортивных соревнованиях. Изюминкой праздника станет шоу силового экстрима. Вечер завершится выступлением кавер-групп ChelseaBand и FUNKFARЫ PartyBand.

Открытие новой аллеи состоится в это воскресенье, 28 октября, в 15 часов. Благоустроенная зона отдыха расположилась между домами №177 по улице Хрусталева и №260 по проспекту Генерала Острякова. Попасть на аллею можно как со стороны стоянки торгового центра SEAMALL, так и со стороны автобусной остановки в районе 5-го километра Балаклавского шоссе.

Приглашаем всех желающих отпраздновать открытие новой зоны отдыха!

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