Зона судоходства в районе Крымского моста будет уменьшена

Документ, устанавливающий новые границы запретной для судоходства зоны, 17 октября был опубликован на официальном портале проектов нормативно-правовых актов.

Его подготовили по результатам совещания представителей Минтранса, Минэнерго, МИД, Минобороны, ФСБ, Росгвардии и Росморречфлота. Границы зоны обозначили представители Росгвардии. Приказ, устанавливающий новые границы, должен быть принят Минтрансом не позднее 1 декабря 2019 года.

Ограничения не будут распространяться на движение кораблей, катеров и судов Росгвардии, ВМФ, кораблей и судов федеральных органов безопасности и судов, участвующих в техобслуживании Крымского моста.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь