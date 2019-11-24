Зоозащитник Карен Даллакян летит в Крым в парк «Тайган»

24 ноября 2019     18
Зоозащитник Карен Даллакян летит в Крым в парк «Тайган»

Сегодня на своей странице в Инстаграме Карен Даллакян, известный ветеринарный врач, президент фонда зоозащиты «Спаси меня», член регионального Общероссийского народного фронта, сообщил, что 27 ноября он прилетит в Крым, в парк «Тайган».

«Каждый день из сафари-парка «Тайган» и Ялтинского зоопарка «Сказка» приходят все более тревожные новости. Последние сводки о том, что у Олега Зубкова собираются конфисковать 32 тигра и 5 леопардов, что из-за закрытия зоопарка могут умертвить 30 бурых медведей, переполнили чашу терпения. Фонд зоозащиты «Спаси меня» не может допустить, чтобы уничтожили самую большую коллекцию диких животных в Европе», – написал Даллакян.

Он собирается на месте изучить все акты и предписания, выданные парку государственной ветслужбой Республики Крым. Фонд зоозащиты уже направил свой запрос в министерство сельского хозяйства и департамент ветеринарии России, но ответа пока нет.

Карен Даллакян хочет встретиться с председателем республиканского госкомитета ветеринарии  Валерием Ивановым, инспектором Оксаной Тушиной и всеми участниками этого конфликта и даже собрать пресс-конференцию, чтобы прийти к консенсусу. Обещает вести прямые эфиры в соцсетях, публиковать репортажи и фотоотчеты.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото журнала “Эксперт”

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

Россиянин зарезал сожительницу, угнал ее машину и протаранил полицейских
Россиянин зарезал сожительницу, угнал ее машину и протаранил полицейских

Сотрудники полиции задержали 20-летнего россиянина, которого подозревают в убийстве сожительницы в Санкт-Петербурге. Об этом в воскресенье, 24 ноября, сообщает «Фонтанка». …


Обустройство Стрелецкой бухты вылилось в конфликт между жителями и застройщиками
Обустройство Стрелецкой бухты вылилось в конфликт между жителями и застройщиками

Обустройство территории в районе Стрелецкой бухты стало темой споров между жителями прибрежного квартала и частными компаниями. Одни видят угрозу своим …


Севастопольцы смогут быстро и бесплатно сдать тест на ВИЧ
Севастопольцы смогут быстро и бесплатно сдать тест на ВИЧ

Завтра, 25 ноября, в России стартует акция «СТОП ВИЧ/СПИД», ее проводит общественное движение «Волонтеры-медики», и она приурочена ко Всемирному дню …


Явка на выборы президента Румынии на 14:00 составила 21,99%
Явка на выборы президента Румынии на 14:00 составила 21,99%

14:57 Центральное избирательное бюро Румынии заявило, что явка на выборы президента страны на 14:00 составила 21,99%. Об этом сообщает ТАСС …


Полицейский спас пять человек из горящего дома в Нягани
Полицейский спас пять человек из горящего дома в Нягани

В Ханты-Мансийском автономном округе участковый спас пять человек из горящего аварийного дома. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты