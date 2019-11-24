Зоозащитник Карен Даллакян летит в Крым в парк «Тайган»

Сегодня на своей странице в Инстаграме Карен Даллакян, известный ветеринарный врач, президент фонда зоозащиты «Спаси меня», член регионального Общероссийского народного фронта, сообщил, что 27 ноября он прилетит в Крым, в парк «Тайган».

«Каждый день из сафари-парка «Тайган» и Ялтинского зоопарка «Сказка» приходят все более тревожные новости. Последние сводки о том, что у Олега Зубкова собираются конфисковать 32 тигра и 5 леопардов, что из-за закрытия зоопарка могут умертвить 30 бурых медведей, переполнили чашу терпения. Фонд зоозащиты «Спаси меня» не может допустить, чтобы уничтожили самую большую коллекцию диких животных в Европе», – написал Даллакян.

Он собирается на месте изучить все акты и предписания, выданные парку государственной ветслужбой Республики Крым. Фонд зоозащиты уже направил свой запрос в министерство сельского хозяйства и департамент ветеринарии России, но ответа пока нет.

Карен Даллакян хочет встретиться с председателем республиканского госкомитета ветеринарии Валерием Ивановым, инспектором Оксаной Тушиной и всеми участниками этого конфликта и даже собрать пресс-конференцию, чтобы прийти к консенсусу. Обещает вести прямые эфиры в соцсетях, публиковать репортажи и фотоотчеты.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото журнала “Эксперт”

Источник: Вести.Севастополь