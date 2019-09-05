Зрители Крымского военно-исторического фестиваля увидят эпизоды боев за Севастополь

В субботу в Севастополе начнётся Крымский военно-исторический фестиваль. Гостей ждёт 21 тематическая площадка, где можно увидеть, как жили люди в разные эпохи.

В парке имени Ахматовой покажут бой римских гладиаторов. На мысе Хрустальный оборудуют ретро-пляж с купальными машинами начала прошлого века. На набережной Корнилова предложат погрузиться в историю водолазной экспедиции ЭПРОН. По просьбам горожан в Артбухте будет работать знаменитая танцплощадка “Ивушка”. Исторических персонажей в дни фестиваля можно будет встретить в общественном транспорте и в центре города.

«Графская пристань, начало ХХ века: мальчишка-газетчик ходит, раздаёт газеты, сидит чистильщик обуви, играет музыка. Дамы с кавалерами катаются на пароме», – описывает предстоящие события Анастасия Бобровских, член организационного комитета Крымского военно-исторического фестиваля.

На Федюхиных высотах воссоздадут быт и уклад Древней Руси, жителей поселения генуэзцев и Османской империи. А также пройдет реконструкция сражений – эпизода Афганской войны и боёв за Севастополь в годы Великой Отечественной.

“Можно будет примерить на себя форму. Взять в руки оружие, которое уже никогда не выстрелит боевым патроном. Можно будет даже выстрелить холостым, если кто захочет», – рассказывает Игорь Демешев, координатор реконструкции эпизодов Великой Отечественной войны Крымского военно-исторического фестиваля.

Фестиваль завершится 15 сентября. Доступ на площадки бесплатный. А на Федюхины высоты будет организована доставка гостей общественным транспортом.

С подробной программой фестиваля «Русская Троя» можно познакомиться здесь.

Источник: Вести.Севастополь