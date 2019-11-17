Иван Кусов назначен проректором СевГУ

17 ноября 2019     24
Иван Кусов назначен проректором СевГУ

Бывший и.о. заместителя губернатора Севастополя стал проректором по стратегическим коммуникациям Севастопольского госуниверситета. Об этом на своей странице в Фейсбуке сегодня сообщила сотрудник пресс-службы СевГУ Ольга Бурцева.

Сфера высшего образования – для Кусова родная. Он начал свою карьеру в МГУ – в головном вузе – руководителем проектов отдела проектного развития на факультете государственного управления. В 2014 году переехал в Севастополь, где занял должность заместителя директора по развитию только что созданного филиала МГУ. В сентябре того же года Кусова избрали депутатом Законодательного Собрания Севастополя.

Спустя год он занял уже кресло директора Черноморского филиала МГУ. Но в январе 2019 года сложил и депутатские полномочия, и обязанности руководителя филиала – его пригласили на работу в правительство. В должности и.о. вице-губернатора Иван Кусов курировал социальную сферу: департаменты образования, здравоохранения, социальной защиты. Но в конце октября в команде нового главы города Кусову места не нашлось. И вот сегодня стало известно, что он возвращается в отрасль образования.  

Служба информации “Вести – Севастополь

Источник: Вести.Севастополь

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