Иван Кусов назначен проректором СевГУ

Бывший и.о. заместителя губернатора Севастополя стал проректором по стратегическим коммуникациям Севастопольского госуниверситета. Об этом на своей странице в Фейсбуке сегодня сообщила сотрудник пресс-службы СевГУ Ольга Бурцева.

Сфера высшего образования – для Кусова родная. Он начал свою карьеру в МГУ – в головном вузе – руководителем проектов отдела проектного развития на факультете государственного управления. В 2014 году переехал в Севастополь, где занял должность заместителя директора по развитию только что созданного филиала МГУ. В сентябре того же года Кусова избрали депутатом Законодательного Собрания Севастополя.

Спустя год он занял уже кресло директора Черноморского филиала МГУ. Но в январе 2019 года сложил и депутатские полномочия, и обязанности руководителя филиала – его пригласили на работу в правительство. В должности и.о. вице-губернатора Иван Кусов курировал социальную сферу: департаменты образования, здравоохранения, социальной защиты. Но в конце октября в команде нового главы города Кусову места не нашлось. И вот сегодня стало известно, что он возвращается в отрасль образования.

Служба информации “Вести – Севастополь“

Источник: Вести.Севастополь