Игра ФК «Севастополь» с «Крымтеплицей» многим болельщикам стоила нервов

Центральный матч 14-го тура Премьер-лиги Крымского футбольного союза прошел сегодня в Севастополе, где городской клуб принимал “Крымтеплицу”.

Обе команды боролись за место в первой тройке. До начала тура севастопольцы в турнирной таблице были на четвертой строчке, «тепличники» – на третьей.

Игра велась при невероятной поддержке трибун. Команды шли, что называется, нос в нос. На 12-ой минуте первый гол забил Максим Приходной из «Крымтеплицы». Через 7 минут ему ответил севастополец Редван Османов. Прошло еще столько же времени, и Османову удалось отправить в ворота «тепличников» еще один мяч.

Но счет 2:1 на табло продержался всего лишь 12 минут – Роллан Погорельцев из “Крымтеплицы” сравнял его. В добавочное к первому тайму время Погорельцев чуть было не забил «Севастополю» еще один гол с пенальти.

На 86 минуте Редван Мемешев из «Крымтеплицы» увеличил счет до 3:2, и вот здесь трибуны уже не смолкали. Болельщики скандировали: «Севастополь! Севастополь!», пытаясь взбодрить игроков.

Несмотря на огромную поддержку стадиона и добавленные 5 минут, севастопольцы уже ничего не смогли сделать, и “тепличники” вырвались вперед.

О том, как прошли три другие игры 14 тура, можно прочитать здесь.

Служба информации “Вести – Севастополь“

Источник: Вести.Севастополь